Чиновники в Хмельницкой обл. растратили 30 тыс.грн. выделенных на обустройство пандусов
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Нетишинского отделом Шепетовской местной прокуратуры выявлен факт растраты более 30тис.грн бюджетных средств, выделенных для обустройства пандусов для инвалидов-колясочников. Сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.
"За счет городского бюджета было профинансировано строительство пандусов в г.Нетешин. В декабре прошлого года представителями городского совета от общества-исполнителя принято выполненные работы и на его счет перечислено 165 тыс.грн. Однако, установлено, что фактически часть запланированных работ не выполнены и, по предварительным подсчетам, из бюджета безосновательно выплачено более 30 тыс. ", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По указанным фактам прокуратурой начато уголовное внедрения по ч.3 ст. 191 УК.
Напомним, 24 апреля должностному Запорожской ОГА и директора частного предприятия в хищении бюджетных средств при закупке работ по утилизации опасных отходов, сообщено о подозрении .