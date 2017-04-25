Чиновники в Хмельницкой обл. растратили 30 тыс.грн. выделенных на обустройство пандусов

"За счет городского бюджета было профинансировано строительство пандусов в г.Нетешин. В декабре прошлого года представителями городского совета от общества-исполнителя принято выполненные работы и на его счет перечислено 165 тыс.грн. Однако, установлено, что фактически часть запланированных работ не выполнены и, по предварительным подсчетам, из бюджета безосновательно выплачено более 30 тыс. ", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По указанным фактам прокуратурой начато уголовное внедрения по ч.3 ст. 191 УК.

Напомним, 24 апреля должностному Запорожской ОГА и директора частного предприятия в хищении бюджетных средств при закупке работ по утилизации опасных отходов, сообщено о подозрении .