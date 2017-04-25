Чиновники в Хмельницкой обл. растратили 30 тыс.грн. выделенных на обустройство пандусов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18032 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78189 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139853 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110778 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112705 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110017 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102354 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106415 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103088 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149729 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Чиновники в Хмельницкой обл. растратили 30 тыс.грн. выделенных на обустройство пандусов

Чиновники в Хмельницкой обл. растратили 30 тыс.грн. выделенных на обустройство пандусов

Киев  •  УНН

 • 7897 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Нетишинского отделом Шепетовской местной прокуратуры выявлен факт растраты более 30тис.грн бюджетных средств, выделенных для обустройства пандусов для инвалидов-колясочников. Сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.

"За счет городского бюджета было профинансировано строительство пандусов в г.Нетешин. В декабре прошлого года представителями городского совета от общества-исполнителя принято выполненные работы и на его счет перечислено 165 тыс.грн. Однако, установлено, что фактически часть запланированных работ не выполнены и, по предварительным подсчетам, из бюджета безосновательно выплачено более 30 тыс. ", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По указанным фактам прокуратурой начато уголовное внедрения по ч.3 ст. 191 УК.

Напомним, 24 апреля должностному Запорожской ОГА и директора частного предприятия в хищении бюджетных средств при закупке работ по утилизации опасных отходов, сообщено о подозрении .

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