Чиновника з АП включили до списку кандидатів на посаду директора ДБР і його заступників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Першого заступника керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації Президента України Олексія Горащенкова включено до списку кандидатів на посаду директора Державного бюро розслідувань, а також до списків кандидатів на посаду 1-го заступника та заступника Директора, передає кореспондент УНН.
За відповідну пропозицію проголосувало 11 членів конкурсною комісії сьогодні на засіданні у Києві.
"Внести зміни до списків кандидатів, які претендують на посаду директора Державного бюро розслідувань, 1-го заступника та заступника", - йдеться у рішенні комісії.
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Довідка УНН: Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, створення якого передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України у термін до 20 листопада 2017 року.
Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників главків).
Закон України про Державне бюро розслідувань прийнятий 12 листопада 2015 року, підписаний Президентом 14 січня 2016 року.