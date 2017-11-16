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Чиновника из АП включили в список кандидатов на должность директора ГБР и его заместителей

Киев  •  УНН

 • 13586 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Первого заместителя руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации Президента Украины Алексея Горащенкова включили в список кандидатов на должность директора Государственного бюро расследований, а также в списки кандидатов на должность 1-го заместителя и заместителя Директора, передает корреспондент УНН.

За соответствующее предложение проголосовало 11 членов конкурсной комиссии на заседании в Киеве.

"Внести изменения в списки кандидатов, претендующих на должность директора Государственного бюро расследований, 1-го заместителя и заместителя", - говорится в решении комиссии.

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Справка: Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, создание которого предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины в срок до 20 ноября 2017 года.

Идеология ведомства заключается в том, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие (от министров до начальников главков).

Закон Украины о Государственном бюро расследований принят 12 ноября 2015 года, подписанный Президентом 14 января 2016 года.

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