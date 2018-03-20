Чиновника військкомату на Дніпропетровщині викрили на хабарі від екс-бійця АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі начальника одного з відділень Дніпродзержинського об’єднаного міського військового комісаріату. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
“Капітан вимагав десять тисяч гривень від колишнього учасника антитерористичної операції за виключення зі списків резерву та непризову у подальшому на військову службу”, — передають в прес-центрі.
Воєнком був затриманий у власному кабінеті після отримання всієї суми хабара.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Також наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на хабарі лікаря-експерта однієї з профільних медичних установ Одеси.