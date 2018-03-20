Чиновника военкомата в Днепропетровской области задержали на взятке от экс-бойца АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке начальника одного из отделений Днепродзержинского объединенного городского военного комиссариата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Капитан требовал десять тысяч гривен от бывшего участника антитеррористической операции за исключение из списков резерва и непризова в дальнейшем на военную службу", - передают в пресс-центре.
Военком был задержан в собственном кабинете после получения всей суммы взятки.
В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Также сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на взятке врача-эксперта одной из профильных медицинских учреждений Одессы.