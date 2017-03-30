Чиновника Одеськоі ОДА С.Помазана взято під цілодобовий домашній арешт

Офіцери військової прокуратури Південного регіону України спільно зі спецпідрозділом “К” УСБ України в Одеській області, 28 березня викрили під час одержання С.Помазаном неправомірної вигоди у розмірі 50 тис.грн.

Усього затриманий одержав 75 тис грн. за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності.

Військовою прокуратурою Південного регіону України зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом), санкція якої передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 28 березня на хабарі у 75 тис. грн затримано чиновника Одеської ОДА.