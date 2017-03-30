Чиновника Одеской ОГА С.Помазана взят под круглосуточный домашний арест

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42802 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102948 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157843 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117069 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116911 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112799 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104462 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107122 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103611 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153955 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Чиновника Одеской ОГА С.Помазана взят под круглосуточный домашний арест

Чиновника Одеской ОГА С.Помазана взят под круглосуточный домашний арест

Киев  •  УНН

 • 9250 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 30 марта. УНН. Приморский районный суд Одессы сегодня избрал меру пресечения в виде заключения под круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток подозреваемому в получении неправомерной выгоды начальнику управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской ОГА. Об этом корреспонденту  УНН сообщили в пресс-службе вийськовои прокуратуры Южного региона.

Офицеры военной прокуратуры Южного региона Украины совместно со спецподразделением "К" УСБ Украины в Одесской области, 28 марта разоблачили при получении С.Помазаном неправомерной выгоды в размере 50 тыс.грн.

Всего задержанный получил 75 тыс грн. за содействие в осуществлении предпринимательской деятельности.
Военной прокуратурой Южного региона Украины указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание до 5 лет лишения воли. Досудове расследование продолжается.

Напомним, 28 марта на взятке в 75 тыс. Грн задержан чиновник Одесской ОГА .

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