Чиновника Одеской ОГА С.Помазана взят под круглосуточный домашний арест
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 марта. УНН. Приморский районный суд Одессы сегодня избрал меру пресечения в виде заключения под круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток подозреваемому в получении неправомерной выгоды начальнику управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской ОГА. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе вийськовои прокуратуры Южного региона.
Офицеры военной прокуратуры Южного региона Украины совместно со спецподразделением "К" УСБ Украины в Одесской области, 28 марта разоблачили при получении С.Помазаном неправомерной выгоды в размере 50 тыс.грн.
Всего задержанный получил 75 тыс грн. за содействие в осуществлении предпринимательской деятельности.
Военной прокуратурой Южного региона Украины указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание до 5 лет лишения воли. Досудове расследование продолжается.
Напомним, 28 марта на взятке в 75 тыс. Грн задержан чиновник Одесской ОГА .