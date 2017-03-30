Чиновника Одеской ОГА С.Помазана взят под круглосуточный домашний арест

Офицеры военной прокуратуры Южного региона Украины совместно со спецподразделением "К" УСБ Украины в Одесской области, 28 марта разоблачили при получении С.Помазаном неправомерной выгоды в размере 50 тыс.грн.

Всего задержанный получил 75 тыс грн. за содействие в осуществлении предпринимательской деятельности.

Военной прокуратурой Южного региона Украины указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание до 5 лет лишения воли. Досудове расследование продолжается.

Напомним, 28 марта на взятке в 75 тыс. Грн задержан чиновник Одесской ОГА .