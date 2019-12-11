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Чиновник Мінфіну, який живе на 30 гривень на день, тричі за рік відпочивав за кордоном - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У 2019 році завідувач сектором забезпечення діяльності заступника міністра міністра фінансів Роман Гнатюк мінімум тричі їздив на відпочинок за кордон. Притому, що грошовий бюджет чиновника становить близько 30 грн на день, передає УНН з посиланням на golos.ua .

За даними ЗМІ, в поточному році Гнатюк двічі побував в Єгипті, на курорті Шарм Ель Шейх: з 29 квітня по 9 травня і з 6 по 14 жовтня, і один раз на турецькому курорті Анталья - з 25 серпня по 1 вересня.

Також, за даними видання, в 2018 році Гнатюк їздив за кордон один раз: в Туреччину (Анталія): з 27 серпня по 10 вересня. А в 2017 році Гнатюк відпочивав в Туреччині, з 28 серпня по 7 вересня, відзначає видання.

"Відомо також, що чиновник Мінфіну здійснив всі вищевказані свої поїздки на курорти без своєї дружини - Олени Гнатюк, що вказана в його декларації про доходи як домогосподарка", - йдеться в повідомленні.

Також журналісти проаналізували електронну декларацію чиновника за 2018 рік. І повідомили, що останній "живе на 30 грн на день".

"Річний дохід сім'ї Гнатюка становить близько 220 тис. грн, з яких 180 тис. грн на рік він віддає за навчання свого сина Олексія Гнатюка в елітній столичній приватній школі "Midgard School", - пише ЗМІ.

"Якщо вірити Гнатюку та його декларації, то всі його члени сім'ї повинні жити приблизно на 30 грн на день, не кажучи вже про Туреччину і Єгипет", - підкреслює видання.

Як писав УНН, в травні журналісти встановили, що глава НАБУ Артем Ситник "забув" вказати в декларації свій дорогий відпочинок.

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