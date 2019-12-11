Чиновник Мінфіну, який живе на 30 гривень на день, тричі за рік відпочивав за кордоном - ЗМІ

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У 2019 році завідувач сектором забезпечення діяльності заступника міністра міністра фінансів Роман Гнатюк мінімум тричі їздив на відпочинок за кордон. Притому, що грошовий бюджет чиновника становить близько 30 грн на день, передає УНН з посиланням на golos.ua .