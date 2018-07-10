Чинний чемпіон України з баскетболу після десятирічної паузи візьме участь у Єврокубку

Наступного сезону від України у баскетбольних Єврокубках можуть зіграти два клуби, а це чемпіон України — “Черкаські Мавпи” та володар Кубка України — “Дніпро”. Черкасці подали заявку на участь у Кубку Європи ФІБА і пройшов усі юридичні процедури. Уже 31-го липня стане відомо, з якого етапу кваліфікації до Єврокубку розпочнуть боротьбу “Черкаські Мавпи”, є шанси у чемпіона України розпочати свою боротьбу і уже з основної сітки турніру. На сьогодні ФІБА формує групи та кваліфікаційні етапи.

Другий за значимістю міжнародний турнір ФІБА — Кубок Європи, має вимоги до ігрового залу, які становлять 1500 місць для глядачів. Зважаючи на це, у черкаському ПС “Будівельник” пройдуть роботи по збільшенню місць з 1200 до 1500.

Відзначимо, що “Черкаські Мавпи” востаннє виступали у Єврокубках 10 років тому. У сезоні 2007-2008 черкасці успішно пройшли кваліфікацію до цього ж турніру, обігравши “Апоел” (Кіпр), та завершили груповий етап на 3-му місці. Тоді черкасці здобули три перемоги при трьох поразках.