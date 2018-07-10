Действующий чемпион Украины по баскетболу после десятилетней паузы примет участие в Еврокубке

В следующем сезоне от Украины в баскетбольных еврокубках могут сыграть два клуба, а это чемпион Украины — “Черкасские Мавпы” и обладатель Кубка Украины — “Днепр”. Черкасчане подали заявку на участие в Кубке Европы ФИБА и прошли все юридические процедуры. Уже 31 июля станет известно, с какого этапа квалификации к Еврокубке начнут борьбу “Черкасские Мавпы”, есть шансы у чемпиона Украины начать свою борьбу и уже из основной сетки турнира. На сегодня ФИБА формирует группы и квалификационные этапы.

Второй по значимости международный турнир ФИБА — Кубок Европы, имеет требования к игровому залу, которые составляют 1500 мест для зрителей. Несмотря на это, в черкасском ПС “Строитель” пройдут работы по увеличению мест с 1200 до 1500.

Отметим, что “Черкасские Мавпы” в последний раз выступали в еврокубках 10 лет назад. В сезоне 2007-2008 черкасчане успешно прошли квалификацию к этому же турниру, обыграв “Апоел” (Кипр), и завершили групповой этап на 3-м месте. Тогда Черкасс одержали три победы при трех поражениях.