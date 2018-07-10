Действующий чемпион Украины по баскетболу после десятилетней паузы примет участие в Еврокубке

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51484 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105780 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127299 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134659 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170483 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153870 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141521 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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 • 7816 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Новоиспеченный чемпион Украины БК “Черкасские Мавпы” после десятилетнего перерыва вернется в еврокубки, приняв участие в Кубке Европы ФИБА. Об этом сообщает сайт “Обезьян”, передает УНН.

В следующем сезоне от Украины в баскетбольных еврокубках могут сыграть два клуба, а это чемпион Украины — “Черкасские Мавпы” и обладатель Кубка Украины — “Днепр”. Черкасчане подали заявку на участие в Кубке Европы ФИБА и прошли все юридические процедуры. Уже 31 июля станет известно, с какого этапа квалификации к Еврокубке начнут борьбу “Черкасские Мавпы”, есть шансы у чемпиона Украины начать свою борьбу и уже из основной сетки турнира. На сегодня ФИБА формирует группы и квалификационные этапы.

Второй по значимости международный турнир ФИБА — Кубок Европы, имеет требования к игровому залу, которые составляют 1500 мест для зрителей. Несмотря на это, в черкасском ПС “Строитель” пройдут работы по увеличению мест с 1200 до 1500.

Отметим, что “Черкасские Мавпы” в последний раз выступали в еврокубках 10 лет назад. В сезоне 2007-2008 черкасчане успешно прошли квалификацию к этому же турниру, обыграв “Апоел” (Кипр), и завершили групповой этап на 3-м месте. Тогда Черкасс одержали три победы при трех поражениях.

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