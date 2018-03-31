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Чинний чемпіон України БК "Будівельник" зазнав поразки на старті плей-оф Суперліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Трьома поєдинками стартував чвертьфінальний раунд плей-оф Суперліги Парі-Матч. У Києві чинний чемпіон країни “Будівельник” поступився “Миколаєву”, інформує УНН з посиланням на сайт “будівелів”.

Господарям та фаворитам протистояння вдалося виграти лише стартовий відрізок 19:16. Після цього миколаївці були сильнішими в усіх наступних окремо взятих четвертях і святкували звитягу 82:63.

“Будівельник”: Анісімов 14 + 7 підбирань + 3 передачі, Крутоус 13 очок + 3 передачі, Отверченко 10, Зотов 9 + 4 підбирання, Дугат 6 + 4 підбирання + 4 перехоплення, 6 втрат.

“Миколаїв”: Кушніров 22 очки, Тонченко 18 + 5 передач, Попов 13 + 5 передач + 3 підбирання + 2 перехоплення, Онуфрієв 12 + 9 підбирань + 4 перехоплення, Носков 10 + 4 передачі + 4 підбирання + 4 перехоплення, 5 втрат.

“Ми провалили цю гру. Важко одразу сказати, у чому причина. Будемо дивитися відео та розбиратися. Найбільш виражений фактор, який я бачу не дивлячись відео, це недооцінка суперника та недоналаштування на гру. Це плей-оф, й ніхто не здасться без боротьби. А ми вирішили, що „Миколаїв“ не буде грати у баскетбол і не вміє це робити”, — заявив наставник столичного колективу Володимир Коваль.

Відзначимо, що в інших зустрічах “Черкаські Мавпи” розгромили “Авантаж-Політехнік” 128:89, а “Хімік” здолав “БІПу” 80:69.

Додамо, що дані серії проходитимуть до двох перемог однієї з команд в парі.

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