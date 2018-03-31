Действующий чемпион Украины БК "Будивельник" потерпел поражение на старте плей-офф Суперлиги

Хозяевам и фаворитам противостояния удалось выиграть лишь стартовый отрезок 19:16. После этого николаевцы были сильнее во всех последующих отдельно взятых четвертях и праздновали победу 82:63.

“Строитель”: Анисимов 14+7 подборов +3 передачи, Крутоус 13 очков +3 передачи, Отверченко 10 Зотов 9+4 подбора, Дугат 6 + 4 подбора + 4 перехвата, 6 потерь.

“Николаев”: Кушниров 22 очка, Тонченко 18 + 5 передач, Попов 13+5 передач + 3 подбора + 2 перехвата, Онуфриев 12+9 подборов +4 перехвата, Носков 10+4 передачи +4 подбора +4 перехвата, 5 потерь.

“Мы провалили эту игру. Трудно сразу сказать, в чем причина. Будем смотреть видео и разбираться. Наиболее выраженный фактор, который я вижу несмотря видео, это недооценка соперника и недоналаштування на игру. Это плей-офф, и никто не сдастся без борьбы. А мы решили, что „Николаев“ не будет играть в баскетбол и не умеет это делать ”, - заявил наставник столичного коллектива Владимир Коваль.

Отметим, что в других встречах “Черкасские Обезьяны” разгромили “Авантаж-Политехник” 128:89, а “Химик” одолел “АГНИ” 80:69.

Добавим, что данные серии будут проходить до двух побед одной из команд в паре.