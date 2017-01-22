Чинний чемпіон АПЛ "Лестер" зназнав чергової поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Чинний чемпіон англійської Прем'єр-ліги "Лестер" зазнав розгромної поразки в 22-му турі чемпіонату Англії проти "Саутгемптона", передає УНН з посиланням на сайт змагань.
"Лиси" в 22-му турі АПЛ не змогли покращити своє турнірне становище в чемпіонаті.
В гостьовому матчі проти "святих", чинні чемпіони програли з розгромни рахунком 0:3.
Вже у середині першого тайму "Саутгемптон" розпечатав ворота "лисів" завдяки фланговому проходу Соареша і точному удару Ворд-Прауса.
До завршення першої половини "святі" подвоїли перевагу після стандарту.
Всі намагання К.Раньєрі змінити хід поєдинку зазнали невдачі, і на 86 хвилині Тадіч з пенальті зняв будь-які питання про переможця матчу.
Як повідомляв УНН, В.Руні став найкращим в історії бомбардиром "Манчестер Юнайтед".