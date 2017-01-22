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Чинний чемпіон АПЛ "Лестер" зназнав чергової поразки

Чинний чемпіон АПЛ "Лестер" зназнав чергової поразки

Київ • УНН

 • 8504 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Чинний чемпіон англійської Прем'єр-ліги "Лестер" зазнав розгромної поразки в 22-му турі чемпіонату Англії проти "Саутгемптона", передає УНН з посиланням на сайт змагань.

"Лиси" в 22-му турі АПЛ не змогли покращити своє турнірне становище в чемпіонаті.

В гостьовому матчі проти "святих", чинні чемпіони програли з розгромни рахунком 0:3.

Вже у середині першого тайму "Саутгемптон" розпечатав ворота "лисів" завдяки фланговому проходу Соареша і точному удару Ворд-Прауса. 

До завршення першої половини "святі" подвоїли перевагу після стандарту.

Всі намагання К.Раньєрі змінити хід поєдинку зазнали невдачі, і на 86 хвилині Тадіч з пенальті зняв будь-які питання про переможця матчу.

Як повідомляв УНН, В.Руні став найкращим в історії бомбардиром "Манчестер Юнайтед".

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