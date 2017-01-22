Действующий чемпион АПЛ "Лестер" потерпел очередное поражение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Действующий чемпион АПЛ "Лестер" потерпел разгромное поражение в 22-м туре чемпионата Англии против "Саутгемптона", передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
"Лисы" в 22-м туре АПЛ не смогли улучшить свое турнирное положение в чемпионате.
В гостевом матче против "святых", действующие чемпионы проиграли с разгромным счетом 0:3.
Уже в середине первого тайма "Саутгемптон" распечатал ворота "лисов" благодаря фланговому проходу Соареша и точному удару Уорд-Прауса.
К завершению первой половины "святые" удвоили преимущество после стандарта.
Все попытки К.Раньери изменить ход поединка потерпели неудачу, и на 86 минуте Тадич с пенальти снял любые вопросы о победителе матча.
Как сообщал УНН, В.Руни стал лучшим в истории бомбардиром "Манчестер Юнайтед".