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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Действующий чемпион АПЛ "Лестер" потерпел очередное поражение

Действующий чемпион АПЛ "Лестер" потерпел очередное поражение

Киев • УНН

 • 8503 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Действующий чемпион АПЛ "Лестер" потерпел разгромное поражение в 22-м туре чемпионата Англии против "Саутгемптона", передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

"Лисы" в 22-м туре АПЛ не смогли улучшить свое турнирное положение в чемпионате.

В гостевом матче против "святых", действующие чемпионы проиграли с разгромным счетом 0:3.

Уже в середине первого тайма "Саутгемптон" распечатал ворота "лисов" благодаря фланговому проходу Соареша и точному удару Уорд-Прауса.

К завершению первой половины "святые" удвоили преимущество после стандарта.

Все попытки К.Раньери изменить ход поединка потерпели неудачу, и на 86 минуте Тадич с пенальти снял любые вопросы о победителе матча.

Как сообщал УНН, В.Руни стал лучшим в истории бомбардиром "Манчестер Юнайтед".

Украинские Национальные Новости

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