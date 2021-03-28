Чинні чемпіони світу здобули першу перемогу у відборі на Мундіаль-2022

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У матчі другого туру кваліфікації чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції в гостях вийшла переможцем із протистояння із командою Казахстану, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

В середині тайму форвард “Барселони” Усман Дембеле відкрив рахунок, а наприкінці тайму автогол у свій пасив записав представник Казахстану Малий — 0:2.

Відзначимо, що голкіпер казахів Мокін відбив пенальті від Кіліана Мбаппе на 75 хвилині.

Доповнення

Французи виграли перший поєдинок у відборі в групі D. У них стало чотири очки. Казахстан провів перший поєдинок. У наступному турі Франція в гостях змагатиметься із Боснією та Герцеговиною, а Казахстан на виїзді протистоятиме Україні.

Що передувало цьому

У першому турі відбіркового циклу Франція не змогла обіграти Україну.

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