Действующие чемпионы мира одержали первую победу в отборе на Мундиаль-2022

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В матче второго тура квалификации чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции в гостях вышла победителем из противостояния с командой Казахстана, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

В середине тайма форвард “Барселоны” Усман Дембеле открыл счет, а в конце тайма автогол в свой пассив записал представитель Казахстана Малый — 0:2.

Отметим, что голкипер казахов Мокин отбил пенальти от Килиана Мбаппе на 75 минуте.

Дополнение

Французы выиграли первый поединок в отборе в группе D. У них стало четыре очка. Казахстан провел первый поединок. В следующем туре Франция в гостях сразится с Боснией и Герцеговиной, а Казахстан на выезде будет противостоять Украине.

Что предшествовало этому

В первом туре отборочного цикла Франция не смогла обыграть Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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