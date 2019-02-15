Чилі приєдналася до заявки Аргентини, Уругваю та Парагваю на проведення ювілейного ЧС-2030
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Чилі спільно з Аргентиною, Уругваєм і Парагваєм претендуватиме на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Про це повідомив президент Чилі Себастьян Піньєра, передає УНН.
“Декілька місяців тому я запропонував президентам Аргентини, Уругваю і Парагваю включити в заявку Чилі і разом претендувати на проведення чемпіонату світу з футболу в 2030 році. Ця пропозиція була прийнята трьома країнами і Федерацією футболу Чилі”, — написав глава держави у своєму Twitter.
“Після обговорення питання з КОНМЕБОЛ (Південноамериканською конфедерацією футболу) було прийнято рішення таким чином відзначити столітній ювілей першого чемпіонату світу, який пройшов у 1930 році в Уругваї”, — написав Піньєра.
Уругвай, Парагвай і Аргентина оголосили про подачу спільної заявки на ЧС-2030 в 2017 році. Бажання прийняти у себе чемпіонат світу також висловили Єгипет і Англія. Крім того, спільну заявку на проведення першості, як раніше запевнив сербський президент Александар Вучіч, подадуть Сербія, Болгарія, Румунія і Греція. Іспанія також запропонувала Марокко і Португалії подати спільну заявку.
Hace unos meses le propuse a los Pdtes de Argentina,Uruguay y Paraguay incorporar a Chile, y en conjunto,postular a la organización del Mundisl de Fútbol 2030. Esta propuesta fue aceptada por los 3 países y tb por la ANFP chilena.Despues del mundial del 62 Chile tendrá una Nva Op— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 14 лютого 2019 р.
Довідка: 1930 року — перший в історії турнір приймав Уругвай, де збірна господарів — здобула перемогу; Чилі мало досвід проведення турніру у 1962 році, перемогу здобула збірна Бразилії; 1978 року — господаркою турніру була Аргентина, яка й здобула перемогу на турнірі.