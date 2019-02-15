Чили присоединилась к заявке Аргентины, Уругвая и Парагвая на проведение юбилейного ЧМ-2030

“Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и вместе претендовать на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Это предложение было принято тремя странами и Федерацией футбола Чили”, — написал глава государства в своем Twitter.

“После обсуждения вопроса с КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерацией футбола) было принято решение таким образом отметить столетний юбилей первого чемпионата мира, который прошел в 1930 году в Уругвае”, — написал Пиньера.

Уругвай, Парагвай и Аргентина объявили о подаче совместной заявки на ЧМ-2030 в 2017 году. Желание принять у себя чемпионат мира также выразили Египет и Англия. Кроме того, общую заявку на проведение первенства, как ранее заверил сербский президент Александар Вучич, подадут Сербия, Болгария, Румыния и Греция. Испания также предложила Марокко и Португалии подать общую заявку.

Hace unos meses le propuse a los Pdtes de Argentina, Uruguay y Paraguay incorporar a Chile, y en conjunto, postular a la organización del Mundisl de Fútbol 2030. Esta propuesta fue aceptada por los 3 países y tb por la ANFP chilena.Despues del mundial del 62 Chile tendrá una Nva Op

Справка: в 1930 году — первый в истории турнир принимал Уругвай, где сборная хозяев — одержала победу; Чили имело опыт проведения турнира в 1962 году, победу одержала сборная Бразилии; 1978 года — хозяйкой турнира была Аргентина, которая и одержала победу на турнире.