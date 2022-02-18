Чи завжди онкопацієнтам призначають хіміотерапію, як швидко рак розвивається до 4 стадії і про що можуть говорити синці на тілі #спитайlisod
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У рамках спільного проектуІА УНН та лікарні ізраїльської онкології LISOD #спітайlisod, висококваліфіковані лікарі відповідають на актуальні запитання читачів.
Питання читача
Чи завжди призначають хіміотерапію при лікуванні раку?
Відповідь фахівця
Хіміотерапія - один з основних методів комплексного лікування онкологічних захворювань. Але, тим не менш, призначається не завжди. У ряді нозологій, при певних стадіях хіміотерапевтичне лікування не показано. Наприклад, при лікуванні меланоми на ранній стадії.
Питання читача
Нізвідки з'являються синці по тілу - це знак, що може бути рак шкіри або крові?
Відповідь фахівця
Раптова безпричинна поява гематом на тілі може говорити про різні проблеми, необов'язково злоякісних, однак, слід негайно звернутися до гематолога для виключення порушень згортання злоякісного процесу.
Питання читача
Як швидко рак розвивається до четвертої стадії? Взагалі, з моменту появи поганих клітин, скільки є часу щоб не дійти до точки неповернення?
Відповідь фахівця
Різні види раку прогресують з різною швидкістю. Пухлини голови і шиї "ростуть" дуже швидко. Колоректальний рак може не дати метастази і через 15 років. У будь-якому випадку затягувати з лікуванням будь-якого онкологічного захворювання - погана ідея. Чим раніше почнеться лікування за протоколами доказової онкології, тим ефективнішим воно буде і тим менше часу і "грошей" зажадає.
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