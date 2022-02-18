Всегда ли онкопациентам назначают химиотерапию, как быстро рак развивается до 4 стадии и о чем могут говорить синяки на теле #спитайlisod

Вопрос читателя

Всегда ли назначают химиотерапию при лечении рака?

Ответ специалиста

Химиотерапия - один из основных методов комплексного лечения онкологических заболеваний. Но, тем не менее, назначается не всегда. В ряде нозологий, при определенных стадиях химиотерапевтическое лечение не показано. Например, при лечении меланомы на ранней стадии.

Вопрос читателя

Ниоткуда появляющиеся синяки по телу — это знак, что может быть рак кожи или крови?

Ответ специалиста

Внезапное беспричинное появление гематом на теле может говорить о различных проблемах, необязательно злокачественных, однако, следует незамедлительно обратиться к гематологу для исключения нарушений свертываемости злокачественного процесса.

Вопрос читателя

Как быстро рак развивается до четвертой стадии? Вообще, с момента появления плохих клеток, сколько есть времени чтоб не дойти до точки невозврата?

Ответ специалиста

Разные виды рака прогрессируют с разной скоростью. Опухоли головы и шеи "растут" очень быстро. Колоректальный рак может не дать метастазы и через 15 лет. В любом случае затягивать с лечением какого-либо онкологического заболевания - плохая идея. Чем раньше начнется лечение по протоколам доказательной онкологии, тем более эффективным оно будет и тем меньше времени и "денег" потребует.

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