Чи завершить кар’єру Уайлдер після бою з Ф’юрі: тренер боксера дав відповідь

Цитата

За словами Скотта, вихід на пенсію зовсім не входить до планів американця.

“Звичайно, Деонтей вже забезпечив свою сім’ю фінансову безпеку. Тому йому непотрібно битися, щоб заробляти на життя. Але вихід на пенсію взагалі не входить в його плани. Ми це навіть не обговорювали”, — повідомив Скотт.

Довідка

Уайлдер володів титулом чемпіона світу за версією WBC з січня 2015 року до лютого місяця 2020-го року, захистивши його десять разів. У послужному списку Уайлдера 42 перемоги (41 нокаутом), дві поразки і одна нічия.