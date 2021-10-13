Завершит карьеру Уайлдер после боя с Фьюри: тренер боксера ответил
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Американский боксер Деонтей Уайлдер не завершат карьеру после поражения от британца Тайсона Фьюри. Об этом телеканалу "iFL TV" рассказал тренер спортсмена Малик Скотт, передает УНН.
Цитата
По словам Скотта, выход на пенсию совсем не входит в планы американца.
“Конечно, Деонтей уже обеспечил свою семью финансовую безопасность. Поэтому ему нужно сражаться, чтобы зарабатывать на жизнь. Но выход на пенсию вообще не входит в его планы. Мы это даже не обсуждали ”, - сообщил Скотт.
Справка
Уайлдер владел титулом чемпиона мира по версии WBC с января 2015 году до февраля месяца 2020 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), два поражения и одна ничья.