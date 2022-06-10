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Чи їдуть українці на відпочинок у війну? Експерти розповіли про ситуацію на туристичному ринку

Чи їдуть українці на відпочинок у війну? Експерти розповіли про ситуацію на туристичному ринку

Київ • УНН

 • 571620 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Через відсутність іноземних туристів та фінансові проблеми в українців санаторії на Західній Україні майже порожні або зовсім закриті. Про це в коментарі УНН повідомив директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

Внутрішній туризм

«Під час війни в країні не до туризму, його діяльність зведена до дуже низьких показників. Наприклад, санаторії в Трускавці чи Східниці на сьогодні або закриті зовсім, або мінімально заповнені, тому що в людей немає коштів, щоб відпочити і підлікуватися. А іноземні туристи сюди не приїдуть, тому що в Україні війна», – зазначив Царук.

Він також додав, що з початком літа українці почали виїжджати на вихідні, неподалік від місця проживання. Окрім того, є невеликий попит на одноденні екскурсії, і багато гідів пропонують свої послуги. Наприклад, у Києві є пропозиції 3-4 годинних екскурсій. Особливо, за словами експерта, цей вид відпочинку популярний в суботу та неділю.

Подорожі за кордон

Щодо закордонного туризму, то серед українців останні декілька тижнів зріс попит на відпочинок біля моря. Про це розповів в коментарі журналісту УНН президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич.

«Останні декілька тижнів з’явився попит на відпочинок і серед тих, хто зараз знаходиться в Україні, і серед тих, хто виїхав за кордон. Звичайно, їздити не дуже зручно, але можливість така є. Відвідують, як і зазвичай, пляжні країни: Туреччина, Єгипет. Напрямки майже не змінилися, проте змінилося місце, звідки треба виїжджати і вилітати. З території України виїжджають до Польщі, також є виїзд до Кишинева, це два найпопулярніші напрямки», – зазначив Рудич.

Дитячий відпочинок

Попри війну, залишається актуальним дитячий туризм, як зазначив Володимир Царук.

«Відкриваються дитячі табори в Україні. У першу чергу в тих регіонах, де відносно безпечно. Це Закарпатська, Івано-Франківська області, Львівська, та її частина, що поблизу Карпат. Туроператори або організатори дитячого відпочинку займаються пошуком відповідних місць, де є безпечні укриття чи сховища, щоб у разі повітряної тривоги сховати дітей. Бо у батьків зараз така вимога. І перш ніж відправляти дітей до таких закладів, вони запитують і просять фото, щоб переконатися, чи є куди сховати дітей» – повідомив Царук.

Окрім того, відновилися дитячі тури за кордон до моря, адже в Україні цього літа морський відпочинок недоступний.

«Туроператори налагодили поїздки на автобусах. Зокрема, йдеться про такі країни як Болгарія, Греція, Чорногорія. Туди відправляються дитячі групи. Особливістю цих груп у тому, що в деяких таборах є можливість, щоб ще поїхали і батьки. Наприклад, мама. Мається на увазі, що для батьків там теж є приміщення. Проте окремо від дітей, адже це все ж таки дитячий табір», – зазначив Царук.

Доповнення

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