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Чи є майбутнє у рф після поразки: експерт вважає, що російське суспільство створює "путіних"

Чи є майбутнє у рф після поразки: експерт вважає, що російське суспільство створює "путіних"

Київ • УНН

 • 284273 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Майбутнє росії після диктатора владіміра путіна – це тема, яку Захід почав активно обговорювати кілька місяців тому, розповідає УНН колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Цитата

«Питання, що буде після цього, і це є надзвичайно важливим, тому що насправді зараз йдеться про те, яке рішення прийме Захід – чи він обмежиться лише зміною режиму, чи думатиме про усунення загрози. І оце сьогодні – тема номер один. Бо можна обмежитись зміною "путіна на мутіна", але від цього нічого не зміниться по суті. Можна змінити путінський режим і знайти нового Єльцина, який начебто буде демократом. Але питання в тому, що російське суспільство створює оцих "путіних" – воно ж фактично делегує їм владу, вони їм подобаються, вони їх сприймають як героїв», - розповідає фахівець.

Деталі

На його переконання, думки, які висловлюють росіяни, свідчать про те, що путін насправді має неабияку підтримку в рф.

«Для Заходу зараз це не просто теоретична тема, що буде після нього і яке майбутнє у росії. Це питання на наступні десятиліття – чи ця загроза буде ліквідована як така, і на місці росії виникне якась кількість пост-російських державних утворень, які будуть адекватними і будуть займатись соціальним розвитком, а не ідиотизмом "а-ля путін", або там буде новий режим, який поступово, хоча піде на поступки і таке інше, але потім почне все одно відновлюватись, і через чергових 20-30 років світ повернеться до того, що він переживає сьогодні», - зазначив співрозмовник УНН.

Журналісти уточнили, що розмови про зміни режиму в росії ведуться вже дуже давно – принаймні останні 8 років російсько-української війни.

Огризко ж зауважив, що такі розмови раніше велись в Україні, але не на Заході.

«На Заході про це почали говорити, можливо, місяць-два назад, не раніше. Тому що до цього ніхто розмову про зміну режиму в принципі не вів, а вели мову лише про сигнали цьому режиму і підказки, що так робити не можна. Але, оскільки контакту між цивілізованим світом і росією в принципі бути не може, то ці сигнали йшли в космос. Відповідно, результату не давали.А зараз починається щонайменше переосмислення того, що ця росія нікому в такому вигляді не потрібна», - вважає фахівець.

З його слів, для такої зміни режиму потрібні дві речі.

«Потрібна перемога України і потрібна економічна поразка росії… Тоді, для зміни режиму росії складуться як внутрішні, так і зовнішні обставини», - додав співрозмовник.

Нагадаємо

Розвідка США скептично ставиться до того, що на російського президента володимира путіна вплине російська громадська думка щодо війни в Україні, чиновники також сумніваються, що війна в Україні призведе до усунення путіна від влади.

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