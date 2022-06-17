Есть ли будущее у рф после поражения: эксперт считает, что российское общество создает "путиных"

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Киев • УНН

 • 284269 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Будущее россии после диктатора владимира путина – это тема, которую Запад начал активно обсуждать несколько месяцев назад, рассказывает УНН бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Цитата

«Вопрос, который будет после этого, и это очень важно, потому что на самом деле сейчас речь идет о том, какое решение примет Запад – или он ограничится только сменой режима, или будет думать об устранении угрозы. И вот сегодня – тема номер один. Ибо можно ограничиться сменой "путина на мутина", но от этого ничего не изменится по существу. Можно сменить путинский режим и найти нового Ельцина, который вроде бы будет демократом. Но вопрос в том, что российское общество создает этих "путиных" – оно же фактически делегирует им власть, они им нравятся, они их воспринимают как героев», – рассказывает специалист.

Детали

По его убеждению, мнения, выражаемые россиянами, свидетельствуют о том, что путин на самом деле имеет незаурядную поддержку в россии.

«Для Запада сейчас это не просто теоретическая тема, что будет после него и какое будущее у россии. Этот вопрос на следующие десятилетия – будет ли эта угроза ликвидирована как таковая, и на месте россии возникнет какое-то количество пост-российских государственных образований, которые будут адекватными и будут заниматься социальным развитием, а не идиотизмом "а-ля путин", или там будет новый режим, который постепенно, хотя пойдет на уступки и все такое, но потом начнет все равно восстанавливаться, и через очередные 20-30 лет мир вернется к тому, что он переживает сегодня», - отметил собеседник УНН.

Журналисты уточнили, что разговоры об изменениях режима в россии ведутся уже очень давно – по крайней мере, последние 8 лет российско-украинской войны.

Огрызко заметил, что такие разговоры раньше велись в Украине, но не на Западе.

«На Западе об этом начали говорить, возможно, месяц-два назад, не раньше. Потому что до этого никто разговор об изменении режима в принципе не вел, а говорили только о сигналах этого режима и подсказках, что так делать нельзя. Но поскольку контакта между цивилизованным миром и россией в принципе быть не может, то эти сигналы шли в космос. Соответственно, результата не давали. А сейчас начинается по меньшей мере переосмысление того, что эта россия никому в таком виде не нужна», – считает специалист.

По его словам, для такого изменения режима нужны две вещи.

«Нужна победа Украины и необходимо экономическое поражение россии… Тогда, для смены режима россии сложатся как внутренние, так и внешние обстоятельства», - добавил собеседник.

Напомним

Разведка США скептически относится к тому, что на российского президента владимира путина повлияет российское общественное мнение по поводу войны в Украине, чиновники также сомневаются, что война в Украине приведет к отстранению путина от власти.

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