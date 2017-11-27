Чи треба готувати ГБО до зими - поради від WOG

“Нормальне функціонування газобалонного обладнання залежить від стану редуктора і чистоти системи”, — зазначили у WOG.

Щоб все працювало, як треба, у WOG розповіли про кілька обов’язкових кроків:

— Замініть фільтри, навіть якщо до чергової заміни ще далеко, але ви відкатали вже кілька тисяч кілометрів. Навіть незначний вміст конденсату і вологи в морози призведе до їх замерзання, а це значно знизить пропускну здатність. У кращому випадку мотор втратить потужність, в гіршому взагалі не буде працювати на газовому паливі.

— Почистіть систему. Іноді газовий конденсат накопичується в форсуночній рейці і згодом може привести навіть до залипання форсунок. У профілактичних цілях прочистіть всю систему і відкалібруйте форсунки при необхідності.

— Налаштуйте ГБО. До зимового періоду пропорції пропану і бутану на АЗК змінюються. Відповідно змінюються і характеристики паливної суміші, і це головний аргумент для того, щоб перед сезоном холодів переналаштувати систему.

— Відкорегуйте момент перемикання. У системах з ручним перемиканням на газ перемикання проводьте при більшій температурі двигуна. А в системах з автоматичним перемиканням встановлюйте більш високу температуру перемикання в налаштуваннях.

— Перевірте систему запалювання. Найменші несправності взимку при низькій температурі і високій вологості можуть проявиться повною мірою. Для нормальної роботи ГБО наполегливо рекомендується все перевірити і усунути недоліки.

— Проінспектуйте балон і мультиклапан. Якщо у вашому авто несправний або відключений обмежувач наповнення на мультиклапані, не заправляйте повний балон і намагайтеся уникати різких перепадів температури. Скупчення газу в приміщенні може привести до вибуху.