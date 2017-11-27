Надо ли готовить ГБО к зиме - советы от WOG

"Нормальное функционирование газобаллонного оборудования зависит от состояния редуктора и чистоты системы", - отметили в WOG.

Чтобы все работало, как надо, в WOG рассказали о нескольких обязательных этапах:

- Замените фильтры, даже если до очередной замены еще далеко, но вы откатали уже несколько тысяч километров. Даже незначительное содержание конденсата и влаги в морозы приведет к замерзанию, а это значительно снизит пропускную способность. В лучшем случае мотор потеряет мощность, в худшем вообще не будет работать на газовом топливе.

- Очистите систему. Иногда газовый конденсат скапливается в форсуночной рейке и впоследствии может привести даже к залипанию форсунок. В профилактических целях прочистите всю систему и калибровку форсунки при необходимости.

- Настройте ГБО. К зимнему периоду пропорции пропана и бутана на АЗК меняются. Соответственно меняются и характеристики топливной смеси, и это главный аргумент для того, чтобы перед сезоном холодов перенастроить систему.

- Откорректирует момент переключения. В системах с ручным переключением на газ переключения проводите при большей температуре двигателя. А в системах с автоматическим переключением устанавливайте более высокую температуру переключения в настройках.

- Проверьте систему зажигания. Маленькие неисправности зимой при низкой температуре и высокой влажности могут проявиться в полной мере. Для нормальной работы ГБО настоятельно рекомендуется все проверить и устранить недостатки.

- Проинспектирует баллон и мультиклапан. Если в вашем авто неисправен или отключен ограничитель наполнения на мультиклапаном, не заправляйте полный баллон и старайтесь избегать резких перепадов температуры. Скопление газа в помещении может привести к взрыву.