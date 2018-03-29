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Чи можуть українські ТЦ стати вогняною пасткою: перевірка пересічного відвідувача

Чи можуть українські ТЦ стати вогняною пасткою: перевірка пересічного відвідувача

Київ • УНН

 • 39632 перегляди

Трагедія в російському Кемерово змусила і українців задуматися про безпеку під час відвідування торгових і розважальних центрів. Чи зможемо ми врятуватися якщо в ТЦ раптом спалахне пожежа або ж приміщення стане вогняною пасткою, вихід з якої знайти буде зовсім не просто?

КИЇВ. 29 березня. УНН. УНН провів свій власний експеримент, відвідавши 9 різних торгових центрів (обраних випадковим чином) у Києві. Кореспонденти УНН перевіряли те, що може перевірити будь-який з відвідувачів ТЦ або практично будь-якого іншого громадського місця: пожежні виходи та їхню доступність, наявність схем евакуації, пожежних щитків, вогнегасників та загалом можливість в разі небезпеки швидко зорієнтуватися і вибратися з приміщення.

Про основні моменти пожежної безпеки в торгових і розважальних центрах розповів начальник Управління надзвичайними ситуаціями КМДА Роман Ткачук

“Мінімум два вогнегасники повинно бути на коридор. Якщо ми говоримо про ТЦ, то в кожному магазині повинен бути вогнегасник. Якщо в ТЦ знаходиться 23 магазини, або 123 магазини, значить, в в кожному повинен стояти вогнегасник ”, - повідомив Роман Ткачук.

Експерт акцентував увагу на важливості того, що відвідувачі повинні максимально легко орієнтувати в приміщенні.

“Щоб максимально швидко покинути будівлю потрібно орієнтуватися в цій будівлі, потрібно розуміти де ви знаходитеся і де знаходяться евакуаційні виходи. Люди повинні бачити ці покажчики, а на покажчиках повинна автоматично на 12 вольтах включатися аварійне підсвічування. Покажчики повинні направляти людей на виходи. Крім цього, повинна працювати система оповіщення в ТЦ, по якій повинно повідомлятися, що сталося і що повинні робити люди, які знаходяться там. Цим вказівкам необхідно слідувати”, — пояснив начальник Управління надзвичайними ситуаціями КМДА Роман Ткачук

При тому, начальник Управління надзвичайними ситуаціями КМДА Роман Ткачук повідомив, що ключі від пожежних виходів повинні бути у вільному доступі, і двері повинні бути постійно відкриті.

Озброївшись знаннями кореспонденти УНН пішли в рейд.

Торгово-офісний центр у Дарницькому районі столиці

Перший центр, який відвідали кореспонденти УНН, відкритий ще не повністю.

На даний момент в цьому ТЦ функціонують 2 поверхи, інші, починаючи з третього — ще не відкриті, і там проводяться ремонтні роботи.

Перший поверх має складне планування. У лабиринтоподібних проходах легко загубитися. При цьому на поверсі кореспонденти не знайшли жодного вказівника на вихід основний або пожежний.

Також на видному місці відсутній план евакуації.

У проходах знаходяться вішалки з великою кількістю одягу, який є легкозаймистим матеріалом.

Супермаркет, розташований на цьому поверсі передбачає велику кількість відвідувачів, але, не дивлячись на це, кореспондент знайшов тільки один (основний) вихід з першого поверху і сходи на другий поверх. Що стосується виходу — це скляні автоматичні двері, які, ймовірно, перестануть працювати у випадку відключення електроенергії. Запасний вихід зліва від основного закритий і поруч з ним облаштована “курилка”.

Що стосується другого поверху — всього лише половина площі зайнята орендарями. Створюється враження, що відкривали похапцем. Зі стелі стирчить проводка.

Протипожежна система не схожа на готову до експлуатації — зі стелі стирчать труби без пломби і напору. Вентиляційна система теж ще не закінчена.

Запасний вихід на другому поверсі перекритий банером і закритий на замок.

 

 

 

 

 

 

Варто відзначити, на першому поверсі центру є протипожежна система (розпилювачі на стелі) і пожежні щітки.

ТЦ в районі станції метро “Дарниця”

На першому поверсі, як і в багатьох ТЦ, розташований супермаркет. Тут кореспонденти не виявили жодного вказівника на вихід чи план евакуації.

 Є тільки таблички “вихід” над дверима, яка не дуже   впадає  в око.

 На весь торговий зал два пожежних щитка. Найбільше   обурює, не те, що вони знаходяться в одному місці, а те,   що вони заставлені стелажем, так, що неможливо до них   дістатися.

Під ескалатором і біля нього на першому поверсі нагромаджено багато легкозаймистого товару, але вогнегасника не видно.


На другому поверсі кореспондент знайшов тільки один відкритий пожежний вихід, його як цербер охороняє продавець з прилеглого кіоску. Вона сказала, що пустить людей, якщо почнеться пожежа, а зараз — це її службовий вхід. Решта дверей замкнені — і не відомо у кого ключі. “Зверніться до адміністрації” — пропонують продавці.

На другому поверсі був виявлений один вогнегасник, який знаходиться за касою.

На третьому — один пожежний щиток в торговому залі. Весь центр простору на поверсі зайнятий стелажами і торговими лотками, які перегороджують прохід. Ніяких покажчиків або ж схем евакуації на видних місцях виявлено не було, а деякі двері губляться за товарами.

Новенькі пожежні щити є на сходах, за межами торгового залу. Там же і план евакуації. Поруч двері екстреного виходу з напису на яких стає зрозуміло, що ключі знаходяться в одній із секцій приміщення ТЦ. Виявити секцію так і не вдалося. А наскільки можливо це зробити в паніці?

ТЦ неподалік від станції метро “Дарниця” (№ 2)

У цьому ТЦ у стелі є вентиляційні решітки, що, ймовірно, свідчить про присутність вентиляційної системи. Крім того, в приміщенні досить легко знайти пожежні щити, а біля одного з кафе висить вогнегасник.

У великій кількості наявні запасні виходи: на поверсі — мінімум два, але тільки половина з них відкриті. При цьому не видно жодного вказівника на вихід, а один з них важко знайти, так як він знаходиться безпосередньо за касою в магазині посуду і прохід до нього заставлений товаром.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На поверсі кореспонденти не побачили жодного плану евакуації. Радує тільки те, що співробітники магазинів знають, де пожежні виходи і, можливо, зорієнтують в разі потреби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдалося отримати коментар адміністрації ТЦ і вони запевнили,   що в найближчі дні схеми евакуації буде розміщено на видних  місцях, а зараз їх зняли щоб внести зміни, пов’язані зі зміною   розташування магазинів.

ТЦ на Шептицького

На перший погляд в цьому ТЦ все в порядку. Є велика кількість пожежних щитків, запасні виходи позначені.

План евакуації на видному місці і вентиляція є. При спробі   відкрити замкнений запасний вихід тут же поруч виріс   охоронець. Ключі знаходяться у нього. Без потреби туди   нікого не пускає. Повідомив, що двері відкриваються при   спрацьовуванні пожежної сигналізації.

Пожежну тривогу може оголосити будь-яка доросла людина,   вимикач знаходиться в доступному місці на рівні очей.

З нульовим поверхом справи йдуть гірше. Там знаходиться   супермаркет і людей досить багато. План евакуації   на видному місці.

Кореспондент навмання вибрав два пожежних виходу, які позначаються на схемі. Один з них веде на паркінг і закритий, другий знаходиться в торговому залі і захаращений товаром.

 

 

 

 

 

 

 

  

У разі пожежі, ескалатор закривається пожежними шторами, блокуючи підйом на перший поверх, надія залишається на підсобні приміщення на цьому рівні.

  

ТЦ неподалік від станції метро “Лівобережна”

Входи та виходи в ТЦ позначені, є план евакуації. Розпилювачів системи пожежогасіння не видно, але на поверсі мінімум два пожежних щитка. Правда, один з них заблокований прилавком.

  

Крім ескалаторів, відвідувачі можуть спокійно користуватися сходами, які відкриті з двох сторін ТЦ.

Ще один торговий центр на Дарниці

У цьому ТЦ є пожежні щитки і плани евакуації, запасні виходи позначені.

Але один з поверхів практично повністю займає магазин тканин, там же, посеред стелажів, знаходиться запасний вихід, який захаращений товаром, при цьому він ще й закритий. Щиток теж захаращений.

  

Крім того, якщо знайти вихід з другого поверху, то двері на вулицю просто закриті на ключ. Єдиний спосіб — вибивати скло, але підручних інструментів годі й шукати.

ТЦ неподалік від станції метро “Либідська”

Всередині торгового залу немає схеми евакуації, вони знаходяться на сходових прольотах. Єдиний покажчик на запасний вихід вказує на зачинені двері.

На даний момент, з ТЦ екстреним виходом неможливо потрапити на вулицю. Над сходовою кліткою є таблички “вихід”, це єдине позначення в залі. Але в кожному магазині, біля входу стоїть вогнегасник.

ТЦ на Лук’янівці

Складна ситуація в ТЦ на Лук’янівці. Приміщення центру заставлено різного роду товарами, які часто розміщуються в проході.

Кожен поверх — це заплутаний лабіринт стелажів, де відсутні покажчики на будь-який вихід. Якщо все ж, вдалося відшукати запасний вихід — він або опломбований, або завалений товаром.

Тобто, єдиний шлях в надзвичайній ситуації зістрибувати з внутрішніх балконів на перший поверх.

  

Як розповів начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук недоліки в питаннях пожежно-техногенної безпеки є в кожному ТРЦ Києва. За час дії мораторію на проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності почастішали випадки пожеж, в тому числі в ресторанах і торгово-розважальних центрах.

“Наше завдання — домогтися від власників повного усунення цих порушень. В іншому випадку, ми вже обговорювали це питання з мером, інформація буде передаватися правоохоронним органам. Тоді через суд будемо домагатися обмеження роботи ТРЦ до повного усунення проблем”, — заявив начальник Управління і додав, що міська влада вже погодила свої дії з Головним управлінням в Києві.

УНН не претендує на експертну перевірку порушень, а лише звертає увагу на можливі проблеми та сподівається, що власники торгових центрів їх усунуть до того як “вдарить грім”. У той же час якщо компетентні органи вважатимуть за необхідне звернутися до нас в зв’язку з цією публікацією, то ми готові представити більш повну інформацію.

 

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