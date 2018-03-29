Могут ли украинские ТЦ стать огненной ловушкой: проверка рядового посетителя

КИЕВ. 29 марта. УНН. УНН провел свой собственный эксперимент, посетив 9 различных торговых центров (избранных случайным образом) в Киеве. Корреспонденты УНН проверяли то, что может проверить любой из посетителей ТЦ или практически любого другого общественного места: пожарные выходы и их доступность, наличие схем эвакуации пожарных щитков, огнетушителей и вообще возможность в случае опасности быстро сориентироваться и выбраться из помещения.

Об основных моментах пожарной безопасности в торговых и развлекательных центрах рассказал начальник Управления чрезвычайными ситуациями КГГА Роман Ткачук

"Минимум два огнетушителя должно быть в коридор. Если мы говорим о ТЦ, то в каждом магазине должен быть огнетушитель. Если в ТЦ находится 23 магазина, или 123 магазины, значит, в в каждом должен стоять огнетушитель ", - сообщил Роман Ткачук.

Эксперт акцентировал внимание на важности того, что посетители должны максимально легко ориентировать в помещении.

"Чтобы максимально быстро покинуть здание нужно ориентироваться в этом здании, нужно понимать где вы находитесь и где находятся эвакуационные выходы. Люди должны видеть эти указатели, а на указателях должна автоматически на 12 вольтах включаться аварийное подсветки. Указатели должны направлять людей на выходы. Кроме этого, должна работать система оповещения в ТЦ, по которой должно сообщаться, что произошло и что должны делать люди, которые находятся там. Этим указаниям необходимо следовать ", - пояснил начальник Управления чрезвычайными ситуациями КГГА Роман Ткачук

При этом, начальник Управления чрезвычайными ситуациями КГГА Роман Ткачук сообщил, что ключи от пожарных выходов должны быть в свободном доступе, и двери должны быть постоянно открыты.

Вооружившись знаниями корреспондент пошли в рейд.

Торгово-офисный центр в Дарницком районе столицы

Первый центр, который посетили корреспонденты УНН, открытый еще не полностью.

На данный момент в этом ТЦ функционируют 2 этажа, другие, начиная с третьего - еще не открыты, и там проводятся ремонтные работы.

Первый этаж имеет сложное планирование. В лабиринтоподибних проходах легко потеряться. При этом на этаже корреспонденты не нашли ни одного указателя на выход основной или пожарный.

Также на видном месте отсутствует план эвакуации.

В проходах находятся вешалки с большим количеством одежды, который является легковоспламеняющимся материалом.

Супермаркет расположен на этом этаже предусматривает большое количество посетителей, но, несмотря на это, корреспондент нашел только один (основной) выход с первого этажа и лестница на второй этаж. Что касается выхода - это стеклянные автоматические двери, которые, вероятно, перестанут работать в случае отключения электроэнергии. Запасной выход слева от основного закрыт и рядом с ним обустроена "курилка".

Что касается второго этажа - всего лишь половина площади занята арендаторами. Создается впечатление, что открывали впопыхах. С потолка торчит проводка.

Противопожарная система не похожа на готовую к эксплуатации - с потолка торчат трубы без пломбы и напора. Вентиляционная система тоже еще не закончена.

Запасной выход на втором этаже перекрыт баннером и закрыт на замок.

Стоит отметить, на первом этаже центра является противопожарная система (распылители на потолке) и пожарные щетки.

ТЦ в районе станции метро "Дарница"

На первом этаже, как и во многих ТЦ, расположен супермаркет. Здесь корреспонденты не обнаружили ни одного указателя на выход или план эвакуации.

Есть только таблички "выход" над дверью, не очень бросается в глаза.

На весь торговый зал два пожарных щитка. Больше всего возмущает не то, что они находятся в одном месте, а то, что они заставлены стеллажом, так, что невозможно до них добраться.

Во эскалатором и у него на первом этаже накоплен много легковоспламеняющегося товара, но огнетушителя не видно.



На втором этаже корреспондент нашел только один открытый пожарный выход, его как цербер охраняет продавец с близлежащего киоска. Она сказала, что пустит людей, если начнется пожар, а сейчас - это ее служебный вход. Остальные двери заперты - и не известно у кого ключи. "Обратитесь в администрацию" - предлагают продавцы.

На втором этаже был обнаружен один огнетушитель, который находится за кассой.

На третьем - один пожарный щиток в торговом зале. Весь центр пространства на этаже занят стеллажами и торговыми лотками, которые перегораживают проход. Никаких указателей или схем эвакуации на видных местах обнаружено не было, а некоторые двери теряются за товарами.

Новенькие пожарные щиты являются на лестнице, за пределами торгового зала. Там же и план эвакуации. Рядом дверь экстренного выхода из надписи на которых становится понятно, что ключи находятся в одной из секций помещения ТЦ. Выявить секцию так и не удалось. А насколько это сделать в панике?

ТЦ недалеко от станции метро "Дарница" (№ 2)

В этом ТЦ в потолке имеются вентиляционные решетки, что, вероятно, свидетельствует о присутствии вентиляционной системы. Кроме того, в помещении достаточно легко найти пожарные щиты, а у одного из кафе висит огнетушитель.

В большом количестве имеющиеся запасные выходы: на этаже - минимум два, но только половина из них открыты. При этом не видно ни одного указателя на выход, а один из них трудно найти, так как он находится непосредственно за кассой в магазине посуды и проход к нему заставлен товаром.

На этаже корреспонденты не увидели никакого плана эвакуации.

Радует только то, что сотрудники магазинов знают, где пожарные

выходы и, возможно, сориентируют в случае необходимости.

Удалось получить комментарий администрации ТЦ и они заверили, что в ближайшие дни схемы эвакуации будет размещен на видных местах, а сейчас их сняли чтобы внести изменения, связанные с изменением расположения магазинов.

ТЦ на Шептицкого

На первый взгляд в этом ТЦ все в порядке. Есть большое количество пожарных щитков, запасные выходы обозначены.

План эвакуации на видном месте и вентиляция есть. При попытке открыть замкнутый запасной выход тут же рядом вырос охранник. Ключи находятся у него. Без надобности туда никого не пускает. Сообщил, что двери открываются при срабатывании пожарной сигнализации.

Пожарную тревогу может объявить любой взрослый человек, выключатель находится в доступном месте на уровне глаз.

С нулевым этажом дела идут хуже. Там находится супермаркет и людей достаточно много. План эвакуации на видном месте.

Корреспондент наугад выбрал два пожарных выхода, которые сказываются на схеме. Один из них ведет на паркинг и закрытый, второй находится в торговом зале и загроможден товаром.

В случае пожара, эскалатор закрывается пожарными шторами, блокируя подъем на первый этаж, надежда остается на подсобные помещения на этом уровне.

ТЦ недалеко от станции метро "Левобережная"

Входы и выходы в ТЦ обозначены, есть план эвакуации. Распылителей системы пожаротушения не видно, но на этаже минимум два пожарных щитка. Правда, один из них заблокирован прилавком.

Кроме эскалаторов, посетители могут спокойно пользоваться лестницей, открытые с двух сторон ТЦ.

Еще один торговый центр на Дарнице

В этом ТЦ есть пожарные щитки и планы эвакуации, запасные выходы обозначены.

Но один из этажей практически полностью занимает магазин тканей, там же, среди стеллажей, находится запасной выход, который загроможден товаром, при этом он еще и закрыт. Щиток тоже загроможден.

Кроме того, если найти выход со второго этажа, то дверь на улицу просто закрыты на ключ. Единственный способ - выбивать стекло, но подручных инструментов не найти.

ТЦ недалеко от станции метро "Лыбидская"

Внутри торгового зала нет схемы эвакуации, они находятся на лестничных пролетах. Единственный указатель на запасной выход указывает на закрытую дверь.

На данный момент, с ТЦ экстренным выходом невозможно попасть на улицу. Над лестничной клеткой есть таблички "выход", это единое обозначение в зале. Но в любом магазине, у входа стоит огнетушитель.

ТЦ на Лукьяновке

Сложная ситуация в ТЦ на Лукьяновке. Помещение центра заложено разного рода товарами, которые часто располагаются в проходе.

Каждый этаж - это запутанный лабиринт стеллажей, где отсутствуют указатели на любой выход. Если все же удалось отыскать запасной выход - он или опломбирован, или завален товаром.

То есть, единственный путь в чрезвычайной ситуации спрыгивать с внутренних балконов на первый этаж.

Как рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева. За время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и торгово-развлекательных центрах.

"Наша задача - добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем ", - заявил начальник Управления и добавил, что городские власти уже согласовал свои действия с Главным управлением в Киеве.

УНН не претендует на экспертную проверку нарушений, а лишь обращает внимание на возможные проблемы и надеется, что владельцы торговых центров их устранят до того как "грянет гром". В то же время если компетентные органы сочтут необходимым обратиться к нам в связи с этой публикацией, то мы готовы представить более полную информацию.