Четверту добу тривають пошуки тіла дівчини, яка стрибнула з мосту Патона
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Рятувальники продовжують пошуки тіла дівчини, яка стрибнула з моста Патона, і 20 лютого рятувальниками обстежено 21 Га акваторії річки Дніпра. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у місті Києві, передає УНН.
“Для пошуку дівчини залучено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві, водолазів КМДА та рятувальників мобільного рятувального центру ДСНС України. З початку пошукових робіт водолазами обстежено 121,7 Га акваторії річки Дніпро”, — йдеться в повідомлені.
Наразі водолази обстежують Дніпро в районі вул. Садової, 120 до острова Водників. Візуальний пошук проводиться двома групами від Дарницького до Південного моста.
Пошукові роботи триватимуть протягом світового дня.
Нагадаємо, столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка стрибнула з мосту Патона у Києві.