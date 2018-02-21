Четвертые сутки продолжаются поиски тела девушки, которая прыгнула с моста Патона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Спасатели продолжают поиск тела девушки, которая прыгнула с моста Патона, и 20 февраля спасателями обследовано 21 га акватории реки Днепр. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУ ГоСЧС Украины в городе Киеве, передает УНН.
"Для поиска девушки привлечено водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГоСЧС Украины в г.. Киеве, водолазов КГГА и спасателей мобильного спасательного центра ГоСЧС Украины. С начала поисковых работ водолазами обследовано 121,7 га акватории реки Днепр", - говорится в сообщении.
Сейчас водолазы обследуют Днепр в районе ул. Садовой, 120 до острова Водников. Визуальный поиск производится двумя группами от Дарницкого к Южному мосту.
Поисковые работы будут продолжаться в течение светового дня.
Напомним, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона в Киеве.