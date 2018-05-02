Четвертого фігуранта нападу на Найєма чекає міжнародний розшук - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Поліція оголосить в міжнародний розшук четвертого фігуранта побиття в центрі Києва народного депутата України Мустафи Найєма. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат - член колегії МВС Антон Геращенко, передає УНН.
"Що далі? Далі, Саїтов Магомет Абубакарович, 26.05.1989 р.н. буде оголошений поліцією в міжнародний розшук через Інтерпол", - написав Геращенко.
Він припустив, що Саїтов під час бійки дізнався, що Найєм відомий народний депутат, і зрозумів, що його побиття не зійде йому з рук, а тому вирішив втекти найближчим авіарейсом у Баку.
"У нього є вибір - або все життя жити в країнах, які його не видадуть Україні і ніколи не відвідувати США, ЄС та інші цивілізовані країни. Або здатися владі України, попросити вибачення і примиритися з потерпілим Мустафою Найємом, компенсувати йому моральну та матеріальну шкоду і, в такому випадку, отримати у вироку суду мінімальне покарання за згодою потерпілого", - подчернул Геращенко.
Він також відкинув можливість будь-кого "спустити справу на гальмах".
"Що стосується заяв і припущень, висловлюваних у соціальних мережах, в тому числі самим потерпілим, про те, що справу намагатимуться "зам'яти" або "повирішувати", то ця інформація не відповідає дійсності", - написав Геращенко.
Нагадаємо, Найєма побили ввечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.
Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Найєма, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одній людині, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, заподіявши тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів у Баку. У розшук оголосили четвертого учасника побиття Найєма.
Правоохоронці встановлюють особу п'ятого учасника побиття Найєма.