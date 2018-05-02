Четвертого фигуранта нападения на Найема ждет международный розыск - Геращенко

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 9372 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 36763 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 83366 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 61978 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 107764 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 176126 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 270076 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201572 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 267398 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286936 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 90738 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 83547 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 79679 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 60250 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 55875 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 27388 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 57144 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 354194 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 319823 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 404467 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 492 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 17396 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 24080 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 60332 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 267398 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Четвертого фигуранта нападения на Найема ждет международный розыск - Геращенко

Киев • УНН

 • 8536 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Полиция огласит в международный розыск четвертого фигуранта избиения в центре Киева народного депутата Украины Мустафы Найема. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат - член коллегии МВД Антон Геращенко, передает УНН.

Четвертого фигуранта нападения на Найема ждет международный розыск - Геращенко

"Что дальше? Дальше, Саитов Магомет Абубакарович, 26.05.1989 г.р. будет объявлен полицией в международный розыск через Интерпол", - написал Геращенко.

Он предположил, что Саитов во время драки узнал, что Найем известный народный депутат, и понял, что его избиение не сойдёт ему с рук, а потому принял решение сбежать ближайшим авиарейсом в Баку.

"У него есть выбор - или всю жизнь жить в странах, которые его не выдадут Украине и никогда не посещать США, ЕС и другие цивилизованные страны. Или сдаться властям Украины, попросить прощения и примириться с потерпевшим Мустафой Найемом, компенсировать ему моральный и материальный ущерб и, в таком случае, получить в приговоре суда минимальное наказание при согласии потерпевшего", - подчернул Геращенко.

Он также отверг возможность кого-либо "спустить дело на тормозах".

"Что касается заявлений и предположений, высказываемый в социальных сетях, в том числе самим потерпевшим, о том, что дело будут пытаться "заминать" или "порешать", то эта информация не соответствует действительности", - написал Геращенко.

Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Найем заявил, что четвертый нападавший вылетел в Баку. В розыск объявили четвертого участника избиения Найема.

Правоохранители устанавливают личность пятого участника избиения Найема.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85