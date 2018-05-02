Четвертого фигуранта нападения на Найема ждет международный розыск - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Полиция огласит в международный розыск четвертого фигуранта избиения в центре Киева народного депутата Украины Мустафы Найема. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат - член коллегии МВД Антон Геращенко, передает УНН.
"Что дальше? Дальше, Саитов Магомет Абубакарович, 26.05.1989 г.р. будет объявлен полицией в международный розыск через Интерпол", - написал Геращенко.
Он предположил, что Саитов во время драки узнал, что Найем известный народный депутат, и понял, что его избиение не сойдёт ему с рук, а потому принял решение сбежать ближайшим авиарейсом в Баку.
"У него есть выбор - или всю жизнь жить в странах, которые его не выдадут Украине и никогда не посещать США, ЕС и другие цивилизованные страны. Или сдаться властям Украины, попросить прощения и примириться с потерпевшим Мустафой Найемом, компенсировать ему моральный и материальный ущерб и, в таком случае, получить в приговоре суда минимальное наказание при согласии потерпевшего", - подчернул Геращенко.
Он также отверг возможность кого-либо "спустить дело на тормозах".
"Что касается заявлений и предположений, высказываемый в социальных сетях, в том числе самим потерпевшим, о том, что дело будут пытаться "заминать" или "порешать", то эта информация не соответствует действительности", - написал Геращенко.
Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.
Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.
Найем заявил, что четвертый нападавший вылетел в Баку. В розыск объявили четвертого участника избиения Найема.
Правоохранители устанавливают личность пятого участника избиения Найема.