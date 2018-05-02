Четвертого фигуранта нападения на Найема ждет международный розыск - Геращенко

"Что дальше? Дальше, Саитов Магомет Абубакарович, 26.05.1989 г.р. будет объявлен полицией в международный розыск через Интерпол", - написал Геращенко.

Он предположил, что Саитов во время драки узнал, что Найем известный народный депутат, и понял, что его избиение не сойдёт ему с рук, а потому принял решение сбежать ближайшим авиарейсом в Баку.

"У него есть выбор - или всю жизнь жить в странах, которые его не выдадут Украине и никогда не посещать США, ЕС и другие цивилизованные страны. Или сдаться властям Украины, попросить прощения и примириться с потерпевшим Мустафой Найемом, компенсировать ему моральный и материальный ущерб и, в таком случае, получить в приговоре суда минимальное наказание при согласии потерпевшего", - подчернул Геращенко.

Он также отверг возможность кого-либо "спустить дело на тормозах".

"Что касается заявлений и предположений, высказываемый в социальных сетях, в том числе самим потерпевшим, о том, что дело будут пытаться "заминать" или "порешать", то эта информация не соответствует действительности", - написал Геращенко.

Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Найем заявил, что четвертый нападавший вылетел в Баку. В розыск объявили четвертого участника избиения Найема.

Правоохранители устанавливают личность пятого участника избиения Найема.