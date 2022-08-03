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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Четвертий за останній рік прем'єр-міністр Перу пішов у відставку

Четвертий за останній рік прем'єр-міністр Перу пішов у відставку

Київ • УНН

 • 102380 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Перу Анібал Торрес подав у відставку в середу, пише УНН.

Деталі

У листі, надісланому президенту Педро Кастільйо, який пережив два голосування з імпічменту за 12 місяців і є об'єктом п'яти кримінальних розслідувань, Торрес сказав, що йде у відставку «з особистих причин».

Копію листа, в якому він побажав Кастільйо успіхів, Торрес опублікував у Твіттер.

Його відставка викличе автоматичні перестановки у кабінеті міністрів.

79-річний Торрес спочатку служив міністром юстиції, а потім у лютому обійняв посаду прем'єр-міністра після того, як три попередні прем'єр-міністри пішли у відставку.

Відколи Кастільо прийшов до влади в липні 2021 року, в країні змінилося сім міністрів внутрішніх справ.

За п'ять днів 2020 року в Перу змінилося три президенти.

Опитування громадської думки показують, що три чверті перуанців не схвалюють управління країною Кастільйо.

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