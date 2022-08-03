Четвертый за последний год премьер-министр Перу ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Премьер-министр Перу Анибал Торрес подал в отставку в среду, пишет УНН.
Детали
В письме, направленном президенту Педро Кастильо, пережившему два голосования по импичменту за 12 месяцев и являющемуся объектом пяти уголовных расследований, Торрес сказал, что уходит в отставку «по личным причинам».
Копию письма, в котором он пожелал Кастильо успехов, Торрес опубликовал в Твиттер.
Его отставка вызовет автоматические перестановки в кабинете министров.
79-летний Торрес сначала служил министром юстиции, а затем в феврале вступил в должность премьер-министра после того, как три предыдущих премьер-министра ушли в отставку.
С тех пор, как Кастильо пришел к власти в июле 2021 года, в стране сменилось семь министров внутренних дел.
За пять дней 2020 года в Перу сменилось три президента.
Опросы общественного мнения показывают, что три четверти перуанцев не одобряют управление страной Кастильо.