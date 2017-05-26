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Четвертий клуб знявся із чемпіонату України з хокею

Київ • УНН

 • 12341 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Четвертий хокейний клуб, а саме білоцерківський "Білий Барс", оголосив про те, що в наступному сезоні не візьме участь в чемпіонаті Української хокейної ліги (УХЛ), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Білого Барсу".

Четвертий клуб знявся із чемпіонату України з хокею

"Як відомо, що за станом на вчорашній день три клуби, які є членами Української хокейної ліги - криворізький "Кривбас", харківський "Витязь" і київські "Дженералз" припиняють свою діяльність і не братимуть участь в майбутньому чемпіонаті УХЛ 2017/2018. Незважаючи на ситуацію, що склалася хокейний клуб "Білий Барс", не збирається припиняти свою діяльність і продовжує підготовку до майбутнього сезону", - сказано у повідомленні.

"Кістяк нашої команди складають молоді хлопці 1999-2000 років народження. Тому, виходячи з поточних обставин і, з огляду на наші можливості і бажання розвивати український хокей, а також відповідним нормам регламенту, хокейний клуб "Білий Барс" заявляє, що наша основна команда в наступному сезоні зосередить свої зусилля на виступі в чемпіонаті юніорського хокейної ліги України ( ЮХЛ U20)", - доповнено в заяві ХК "Білий Барс".

Однак, за повідомленням Виконуючого директора УХЛ Сергія Варламова, Ліга чекає рішення від можливих клубів з Києва ("Сокіл"), Харкова ("Динамо"), а також Дніпра і Одеси, котрі можуть поповнити склад майбутнього чемпіонату.

Зауважимо, що враховуючи відмови чотирьох команд, із складу попереднього сезону УХЛ, залишились тільки фіналісти - "Кременчук" і "Донбас".

Як повідомляв УНН, ХК "Кривбас" відмовився від участі в чемпіонаті України.

 

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