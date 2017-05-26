Четвертый клуб снялся с чемпионата Украины по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Четвертый хоккейный клуб, а именно белоцерковский "Белый Барс", объявил о том, что в следующем сезоне не примет участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги (УХЛ), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Белого Барса".
"Как известно, что по состоянию на вчерашний день три клуба, которые являются членами Украинской хоккейной лиги - криворожский "Кривбасс", харьковский "Витязь" и киевские "Дженералз" прекращают свою деятельность и не будут участвовать в предстоящем чемпионате УХЛ 2017/2018. Несмотря на сложившуюся ситуацию хоккейный клуб "Белый Барс", не собирается прекращать свою деятельность и продолжает подготовку к предстоящему сезону , - говорится в сообщении.
"Костяк нашей команды составляют молодые люди 1999-2000 годов рождения. Поэтому, исходя из текущих обстоятельств и, учитывая наши возможности и желание развивать украинский хоккей, а также соответствующим нормам регламента, хоккейный клуб "Белый Барс" заявляет, что наша основная команда в следующем сезоне сосредоточит свои усилия на выступлении в чемпионате юниорского хоккейной лиги Украины (ЮХЛ U20)", - дополнили в заявлении ХК "Белый Барс".
Однако, по сообщению Исполняющий директора УХЛ Сергея Варламова, Лига ждет решения от возможных клубов из Киева ("Сокол"), Харькова ("Динамо"), а также Днепра и Одессы, которые могут пополнить состав будущего чемпионата.
Заметим, что, учитывая отказа четырех команд, из состава предыдущего сезона УХЛ, остались только финалисты - "Кременчуг" и "Донбасс".
Как сообщал УНН, ХК "Кривбасс" отказался от участия в чемпионате Украины.