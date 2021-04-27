Четвертий клуб НХЛ кваліфікувався в плей-офф Кубку Стенлі

Що відомо

"Даллас" святкував перемогу над "Кароліною" – 4:3. У переможців відзначилися Бенн, Гурьянов, Дікінсон та Павелскі. У гостей шайби закинули Маккормік, Славін та Хаканпаа.

Деталі

"Харрікейнз" стали першим учасником плей-офф з Центрального дивізіону. Клуб забезпечив собі участь в кубкових матчах втретє поспіль і 16-й раз в історії клубу. Набраного очка (поразка в овертаймі) виявилося достатньо, щоб за вісім ігор до кінця регулярного сезону забезпечити собі перевагу над "Нешвіллом", "Чикаго", "Детройтом" і "Коламбусом".

Раніше путівки в плей-офф також отримали "Міннесота", "Вегас" і "Колорадо".

Зазначимо, що з 69-а очками "Кароліна" втримує лідерство у Центральному дивізіоні НХЛ.

Доповнення

У складі "Харрікейнз" грають три володарі Кубка Стенлі: Джордан Стаал ("Піттсбург", 2009), Тейво Теравайнен ("Чикаго", 2015) і Седрік Пакетт ("Тампа-Бей", 2020).

Додамо, "Міннесота" завоювала шосту поспіль перемогу в НХЛ.