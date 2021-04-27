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Четвертый клуб НХЛ квалифицировался в плей-офф Кубка Стэнли

Четвертый клуб НХЛ квалифицировался в плей-офф Кубка Стэнли

Киев  •  УНН

 • 12659 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Один из лидеров НХЛ - "Каролина Харрикейнз" - потерпел второе подряд поражение в овертайме, но одержал досрочную путевку в плей-офф Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.

Что известно

"Даллас" праздновал победу над "Каролиной" - 4:3. У победителей отличились Бенн, Гурьянов, Дикинсон и Павелски. У гостей шайбы забросили Маккормик, Славин и Хаканпаа.

Детали

"Харрикейнз" стали первым участником плей-офф с Центрального дивизиона. Клуб обеспечил себе участие в кубковых матчах в третий раз подряд и 16-й раз в истории клуба. Набранного очка (поражение в овертайме) оказалось достаточно, чтобы за восемь игр до конца регулярного сезона обеспечить себе преимущество над "Нэшвиллом", "Чикаго", "Детройт" и "Коламбусом".

Ранее путевки в плей-офф также получили "Миннесота", "Вегас" и "Колорадо".

Отметим, что с 69-ю очками "Каролина" удерживает лидерство в Центральном дивизионе НХЛ.

Дополнение

В составе "Харрикейнз" играют три обладателя Кубка Стэнли: Джордан Стаал ("Питтсбург", 2009), Тейво Теравайнен ("Чикаго", 2015) и Седрик Пакетта ("Тампа-Бэй", 2020).

Добавим, "Миннесота" завоевала шестую подряд победу в НХЛ.

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