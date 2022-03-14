Четвертий раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Четвертий раунд переговорів України з російською делегацією відбудеться у понеділок, 14 березня, о 10:30 у форматі відеозв'язку. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко з посиланням на голову фракції “Слуга народу” Давида Арахамію, пише УНН.
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"Переговори з Росією відбудуться сьогодні вранці по відеозв'язку. Вони стартують о 10:30, повідомив Давид Арахамія”, - написав Геращенко.
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Як писав УНН, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія починає конструктивно розмовляти з Україною, тому можна очікувати на якісь “конкретні результати” за лічені дні.
Також Подоляк зазначав, що переговори 14 березня відбудуться для підбиття попередніх підсумків.
“Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків”, - написав він.