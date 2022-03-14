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Четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится сегодня

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Четвертый раунд переговоров Украины с российской делегацией состоится в понедельник, 14 марта, в 10:30 в формате видеосвязи. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на председателя фракции “Слуга народа” Давида Арахамию, пишет УНН.

Цитата

"Переговоры с Россией состоятся сегодня утром по видеосвязи. Они стартуют в 10:30, сообщил Давид Арахамия", - написал Геращенко.

Дополнение

Как писал УНН, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия начинает конструктивно разговаривать с Украиной, поэтому можно ожидать какие-то “конкретные результаты” за считанные дни.

Также Подоляк отмечал, что переговоры 14 марта состоятся для подведения предварительных итогов.

“Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов”, - написал он.

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