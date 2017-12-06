Четвертий енергоблок Запорізької АЕС підключено до мережі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ 6 грудня. УНН. Енергоблок № 4 Запорізької АЕС підключено до мережі. Про це повідомили у прес-службі атомного підприємства, передає УНН.
Сьогодні о 13:41 енергоблок № 4 Запорізької АЕС після проведення поточного ремонту підключено до мережі.
“Наразі ведеться набір потужності”, — повідомили на підприємстві.
В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного обладнання енергоблоків та персоналу немає.
Як повідомляв УНН, енергоблок № 4 було відключено 22 листопада для планового ремонту.
Нагадаємо, енергоблок № 3 Рівненської АЕС планують відключити через плановий ремонт, який розрахований на 240 календарних діб.