Четвертый энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети

Сегодня в 13:41 энергоблок № 4 Запорожской АЭС после проведения текущего ремонта подключен к сети.

“Сейчас ведется набор мощности”, — сообщили на предприятии.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Как сообщал УНН, энергоблок № 4 был отключен 22 ноября для планового ремонта.

Напомним, энергоблок № 3 Ровенской АЭС планируют отключить из-за планового ремонта, который расчитан на 240 календарных дней.