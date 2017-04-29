Четверо українських військових отримали поранення від початку доби – штаб АТО

“Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Так, з мінометів калібром 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберни х кулеметів ворог бив по захисниках Красногорівки. З мінометів калібром 120 мм та гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Новотроїцького. Позиції поблизу Березового противник накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, а в районі Гнутового — автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував під Водяним, а стрілецьку зброю — поруч Широкиного”, — зазначається в повідомленні.



За інформацією штабу, на донецькому напрямку з мінометів калібром 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберни х кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях у районі Авдіївки, а поблизу шахти “Бутівка” та Авдіївки діяли ворожі снайпери.



“На луганському напрямку з мінометів калібром 120 мм та 82мм, гранатометів та великокаліберни х кулеметів підрозділи російсько-окупа ційних військ обстрілювали опорні пункти поблизу населеного пункту Новотошківське. По захисниках Кримського ворог гатив з 82-міліметрових мінометів та гранатометів, а по оборонцях Новоолександрів ки — з протитанкового ракетного комплексу. Зі стрілецької зброї противник бив по позиціях поруч населеного пункту Жовте”, — повідомляє прес-центр.



У повідомленні відзначається, що “в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбо вців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь”.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових і шестеро отримали поранення.