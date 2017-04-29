Четверо українських військових отримали поранення від початку доби – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Від початку доби бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Четверо українських воїнів поранені, один військовослужбо
“Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Так, з мінометів калібром 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберни
За інформацією штабу, на донецькому напрямку з мінометів калібром 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберни
“На луганському напрямку з мінометів калібром 120 мм та 82мм, гранатометів та великокаліберни
У повідомленні відзначається, що “в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбо
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових і шестеро отримали поранення.