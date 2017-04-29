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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Четверо українських військових отримали поранення від початку доби – штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Від початку доби бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Четверо українських воїнів поранені, один військовослужбовець “отримав бойове травмування”. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Четверо українських військових отримали поранення від початку доби – штаб АТО

“Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Так, з мінометів калібром 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Красногорівки. З мінометів калібром 120 мм та гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Новотроїцького. Позиції поблизу Березового противник накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, а в районі Гнутового — автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував під Водяним, а стрілецьку зброю — поруч Широкиного”, — зазначається в повідомленні.

За інформацією штабу, на донецькому напрямку з мінометів калібром 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях у районі Авдіївки, а поблизу шахти “Бутівка” та Авдіївки діяли ворожі снайпери.

“На луганському напрямку з мінометів калібром 120 мм та 82мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали опорні пункти поблизу населеного пункту Новотошківське. По захисниках Кримського ворог гатив з 82-міліметрових мінометів та гранатометів, а по оборонцях Новоолександрівки — з протитанкового ракетного комплексу. Зі стрілецької зброї противник бив по позиціях поруч населеного пункту Жовте”, — повідомляє прес-центр.

У повідомленні відзначається, що “в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь”.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових і шестеро отримали поранення.

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