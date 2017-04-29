Четверо украинских военных получили ранения с начала суток – штаб АТО

“Эпицентром огневого противостояния остается Приморский направление. Так, из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Красногоровки. Из минометов калибром 120 мм и гранатометов обстреливал опорные пункты в районе Новотроицкого. Позиции вблизи Березового противник накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово — автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял под Водяным, а стрелковое оружие — рядом с Широкино”, - отмечается в сообщении.



По информации штаба, на донецком направлении из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по позициям в районе Авдеевки, а вблизи шахты “Бутовка” и Авдеевки действовали вражеские снайперы.



“На луганском направлении из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск обстреливали опорные пункты вблизи населенного пункта Новотошковское. По защитникам Крымского враг бил из 82-миллиметровых минометов и гранатометов, а по защитникам Новоалександровки — из противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия противник бил по позициям рядом с населенным пунктом Желтое”, - сообщает пресс-центр.



В сообщении отмечается, что “в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об адекватном открытии ответного огня”.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных и шестеро получили ранения.