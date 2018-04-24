Четверо українських бійців сьогодні зазнали поранень у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Внаслідок виконання бойових завдань в зоні проведення АТО зазнали поранень четверо українських військовослужбовців, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.
“Внаслідок виконання бойових завдань четверо українських воїнів зазнали поранень. Наших захисників доправлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу”, — зазначили у прес-центрі.
За інформацією штабу, протягом сьогоднішнього дня зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів.
Зокрема, уточнили у штабі, на донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів противник обстріляв наші позиції в районі Водяного, а з мінометів калібру 82 мм — поблизу Широкиного. З гранатометів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Лебединського, Талаківки, Ломакиного, Авдіївки та Мар’їнки, з гранатометів — біля Новотроїцького та Пищевика, з великокаліберних кулеметів — поблизу Павлополя, а з стрілецької зброї — в районі Кам’янки. Крім цього, оборонців Талаківки і Павлополя обстрілювали ворожі снайпери.
Крім того, за даними прес-центру, на луганському напрямку заборонені 120 та 82 мм міномети окупанти застосували по українських позиціях під Луганським та Новолуганським, міномети калібру 82 мм — поблизу Троїцького, а гранатомети та стрілецьку зброю — в районі населеного пункту Валуйське.
Як повідомляв УНН, минулої доби зафіксовано 44 обстріли з боку незаконних збройних формувань.