Четверо украинских бойцов сегодня получили ранения в зоне АТО

"В результате выполнения боевых задач четверо украинских воинов получили ранения. Наших защитников доставлены в лечебные учреждения и оказана квалифицированная медицинская помощь ", - отметили в пресс-центре.

По информации штаба, в течение сегодняшнего дня зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов.

В частности, уточнили в штабе, на донецком направлении с запрещенных минского соглашениями 120 мм минометов противник обстрелял наши позиции в районе Водяного, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковка, Ломакин, Авдеевки и Марьинки, из гранатометов - около Новотроицкого и пищевики, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополь, а с стрелкового оружия - в районе Каменки . Кроме этого, защитников Талаковка и Павлополь обстреливали вражеские снайперы.

Кроме того, по данным пресс-центра, на луганском направлении запрещены 120 и 82 мм минометы оккупанты применили по украинским позициям под Луганским и Новолуганское, минометы калибра 82 мм - вблизи Троицкого, а гранатометы и стрелковое оружие - в районе населенного пункта Валуйское.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки зафиксировано 44 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.