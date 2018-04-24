Четверо украинских бойцов сегодня получили ранения в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Вследствие выполнения боевых задач в зоне проведения АТО получили ранения четверо украинских военнослужащих, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.
"В результате выполнения боевых задач четверо украинских воинов получили ранения. Наших защитников доставлены в лечебные учреждения и оказана квалифицированная медицинская помощь ", - отметили в пресс-центре.
По информации штаба, в течение сегодняшнего дня зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов.
В частности, уточнили в штабе, на донецком направлении с запрещенных минского соглашениями 120 мм минометов противник обстрелял наши позиции в районе Водяного, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковка, Ломакин, Авдеевки и Марьинки, из гранатометов - около Новотроицкого и пищевики, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополь, а с стрелкового оружия - в районе Каменки . Кроме этого, защитников Талаковка и Павлополь обстреливали вражеские снайперы.
Кроме того, по данным пресс-центра, на луганском направлении запрещены 120 и 82 мм минометы оккупанты применили по украинским позициям под Луганским и Новолуганское, минометы калибра 82 мм - вблизи Троицкого, а гранатометы и стрелковое оружие - в районе населенного пункта Валуйское.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки зафиксировано 44 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.