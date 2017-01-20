Четверо українок здобули нагороди чемпіонату Європи з сумо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В місті Будапешт (Угорщина), проходив чемпіонат Європи по сумо, в якому приймали участь спортсменки з Переяслава-Хмельницького, які відзначилися нагородами, повідомляє УНН з посиланням на сайт Київської обласної держадміністрації.
Найбільше винагород завоювала Іванна Березовська. У складі збірної команди України спортсменка завоювала “золото”, та “срібло” у своїй ваговій категорії +95кг (дорослі).
Бабич Оксана повернулася із двома бронзовими медалями у ваговій категорії до 73 кг (до 21 року та до 23 років), Чорнобай Ірина у категорії до 80 кг у віці до 23 років також завоювала бронзу.
У категорії дорослі до 95 кг Царук Вікторія принесла Україні ще одну “бронзу”.
Як повідомляв УНН, наприкінці 2016 року українські сумоїсти вибороли 16 медалей на Кубку світу у Мінську.