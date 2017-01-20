Четверо украинок получили награды чемпионата Европы по сумо
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В городе Будапешт (Венгрия) проходил чемпионат Европы по сумо, в котором принимали участие спортсменки из Переяслава-Хмельницкого, отличившиеся наградами, сообщает УНН со ссылкой на сайт Киевской областной госадминистрации.
Больше всего наград завоевала Иванна Березовская. В составе сборной команды Украины спортсменка завоевала "золото", и "серебро" в своей весовой категории + 95кг (взрослые).
Бабич Оксана вернулась с двумя бронзовыми медалями в весовой категории до 73 кг (до 21 года и до 23 лет), Чернобай Ирина в категории до 80 кг в возрасте до 23 лет также завоевала бронзу.
В категории взрослые до 95 кг Царук Виктория принесла Украине еще одну "бронзу".
Как сообщал УНН, в конце 2016 украинские сумоисты завоевали 16 медалей на Кубке мира в Минске.