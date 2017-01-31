Четверо осіб загинули у зіткненні автобуса і вантажівки в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Чотири людини загинули, ще 12 поранені при зіткненні мікроавтобуса з вантажівкою на заході Афганістану у вівторок. Про це повідомило місцеве джерело, передає УНН з посиланням на Xinhua.
"Чотири людини загинули, ще 12 отримали поранення при зіткненні мікроавтобуса з вантажівкою у вівторок на шосе в провінції Герат на заході Афганістану", - цитує видання місцеве джерело.
Нагадаємо, в Індії внаслідок зіткнення шкільного автобуса з вантажівкою загинуло 24 дитини.